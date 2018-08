Marika Hackman, in esclusiva il live per OCB Paper Sessions

Figlia di artisti e prodigio della chitarra, che suona da quando aveva 12 anni, Marika Hackman è una giovane cantautrice che ha già nel curriculum tre EP, un album – We Slept at Last, accolto bene da critica e pubblico – e un tour di supporto a Laura Marling. Suona un indie rock elegante e delicato, ed è arrivata al successo dopo una piccola band con Cara Delevingne – che ha frequentato mentre frequentavano l’accademia di Bedales – e l’incontro fondamentale con Johnny Flynn, che ha prodotto il suo primo singolo.

La cantautrice è protagonista del nuovo episodio delle Paper Sessions di OCB, un nuovo progetto nato per promuovere la musica indipendente, originale ed diversa con delle performance dal vivo – girate in bianco e nero e in location particolari -, pubblicate una volta al mese per un anno, fino a marzo 2019. Potete vedere la performance di Marika Hackman in cima all’articolo.



Tutti i video delle Paper Sessions sono sul canale Youtube di OCB: The Drums, Lambchop, Kadhja Bonet e tutti i dietro le quinte. Enjoy.