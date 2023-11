Mariah Carey, una nuova causa per ‘All I Want for Christmas Is You’

Neanche il tempo di farsi scongelare per dare il via alla stagione natalizia (vedi sotto) e già Mariah Carey deve affrontare una grana. Il musicista Andy Stone ha nuovamente fatto causa alla popstar accusandola di avere preso il titolo e non solo di All I Want for Christmas Is You da una sua composizione.

Stone aveva già fatto causa a Carey nel giugno 2022 a New Orleans. Aveva ritirato la causa riservandosi il diritto di ridepositarla. Secondo il musicista, la popstar avrebbe dovuto accreditarlo fra gli autori della hit del 1994 All I Want for Christmas Is You avendo lui scritto un pezzo con lo stesso titolo pubblicato a nome Vince Vance & The Valiants nel 1989.

La nuova causa è stata depositata presso la corte federale di Los Angeles. La richiesta: 20 milioni di dollari per violazione del diritto d’autore. «Il 50% circa delle parole del testo delle due canzoni è lo stesso e quasi nello stesso ordine», dice l’avvocato del querelante Douglas M. Schmidt.

Il legale riferisce che i tentativi di appianare la questione sono andati a vuoto e quindi il suo assistito ha nuovamente depositato la causa. «Ora si arriverà a un esito attraverso un accordo o un processo», dice Jay Ceravolo, manager di Stone.

Pur non presentando somiglianze evidenti che non riguardano il titolo e il tema, secondo Stone e il co-autore Troy Powers il pezzo di Carey sarebbe derivativo dal loro non solo perché racconta la stessa storia, ma anche per l’armonia e il ritmo.

«La frase “all I want for Christmas is you” oggi può sembrare comune, ma nel 1988 (quando la canzone venne composta, ndr) era peculiare», si legge nei documenti della causa ottenuti da Rolling Stone US. Secondo i querelanti, la progressione di accordi abbinata al testo darebbero vita a una copia del 50% dell’originale.

Il video del pezzo di Vince Vance & The Valiants, che è stato rifatto anche da Kelly Clarkson:

