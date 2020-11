Mariah Carey ospiterà Ariana Grande nel suo Christmas Special

Mariah Carey sarà affiancata da Ariana Grande, Tiffany Haddish, Snoop Dogg, Jennifer Hudson e altri nello speciale natalizio Mariah Carey’s Magical Christmas Special che debutterà su Apple TV+ il 4 dicembre. Sarà un mix di performance musicali e animazione. Vi parteciperanno anche Jermaine Dupri, Billy Eichner, Misty Copeland, Mykal-Michelle Harris e i figli gemelli di Carey, Moroccan e Monroe.

Lo speciale sarà accompagnato da un nuovo singolo natalizio intitolato Oh Santa! che uscirà il 4 dicembre, accompagnato da un video. La canzone, di cui Carey è co-autrice, ospita le voci di Grande e Hudson. Sempre il 4 dicembre, ma solo su Apple Music (sulle altre piattaforme l’11 dicembre) arriverà una compilation legata al Magical Christmas Special.

La collaborazione con Apple comprende anche un’intervista con Zane Lowe per Apple Music il 7 dicembre e il giorno di Natale uno speciale di sei ore a tema sulla radio Apple Music Hits chiamato Holiday Hits. È chiaro: anche nel 2020 l’autrice di All I Want for Christmas Is You vuole essere la regina del Natale.