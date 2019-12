Mariah Carey entra nella storia: ‘All I Want For Christmas’ è la sua 19esima numero 1

Passerà un Natale felice Mariah Carey, che ha conquistato oggi la vetta della classifica americana con la sua hit del 1994 All I Want For Christmas Is You. Nonostante il brano sia molto popolare infatti, non aveva mai raggiunto la prima posizione della classifica USA.

La canzone va ad aggiungersi alle sue 18 numero 1, diventando la 19esima. Mariah supera così Elvis e si piazza solo un gradino sotto ai Beatles, che con 20 hit detengono il primato di maggior numero di canzoni in vetta alla classifica.

Da oggi inoltre, Mariah ha ufficialmente almeno una canzone al numero 1 per tre decenni consecutivi. «Non posso crederci, ce l’abbiamo fatta» ha scritto su Twitter. Non resta che godersi il Natale.