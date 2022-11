Mariah Carey: ecco quanto guadagna da ‘All I Want For Christmas Is You’

Natale è All I Want For Christmas Is You. Lo sa bene Mariah Carey, che negli anni ’90 è riuscita a scrivere una canzone che è diventata un classico delle feste. Brano che, nonostante il grande successo, ha raggiunto la prima posizione della classifica americana solo tre anni fa, diventando la 19esima no.1 della cantante in patria.

E se, a un mese dal Natale, il brano è già nelle top 5 di tutto il mondo, la domanda è: quanto guadagna Mariah dal brano? Non poco.

Secondo uno studio del The Economist, Mariah Carey guadagna circa 2,5 milioni di dollari ogni anno solo dalla canzone natalizia. Sempre secondo il settimanale, fino al 2016 Carey avrebbe totalizzato circa 60 milioni da All I Want For Christmas. Ora dovremmo essere intorno ai 72.

Aggiungeteci le sue altre 18 canzoni che hanno raggiunto la prima posizione negli States: quando si dice passare buone feste.