Mariah Carey, Ariana Grande e Jennifer Hudson salvano il Natale con ‘Oh Santa!’

Mica c’è solo All I Want For Christmas is You: Mariah Carey ha pubblicato il suo nuovo speciale natalizio su Apple TV e il singolo estratto è Oh Santa!, brano della Carey del 2010 ricantato per l’occasione con Jennifer Hudson e Ariana Grande. Trovate il video qui sopra.

Lo speciale natalizio invece è in esclusiva su Apple TV e potete vedere il trailer qui:

Dentro ci trovate Tiffany Haddish, Billy Eichner, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Misty Copeland e Mykal-Michelle Harris, tra gli altri. La colonna sonora è disponibile su Apple Music in esclusiva per 7 giorni prima di arrivare su tutte le piattaforme di streaming.