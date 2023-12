Margherita Vicario, è showtime: domenica la tappa a Milano

Domenica 3 dicembre Margherita Vicario farà tappa all’Alcatraz di Milano per la quinta data del suo Showtime Tour 2023 in otto venue tra Roma, Torino, Firenze, Padova, Bologna e appunto Milano tra novembre e dicembre.

Nel corso del 2023 la cantautrice e attrice ha pubblicato tre singoli, che verranno ovviamente presentati dal vivo nel corso di questi concerti nei palazzetti, in cui si rafforza e si stratifica la sua inconfondibile vena autorale nel segno dell’equilibrio tra impegno e leggerezza. Gli spettacoli dal vivo di Margherita Vicario sono da tempo considerati tra i migliori della scena indie italiana: la cantante si accompagna sempre con numerosi musicisti di altissimo livello e, forte della sua esperienza come attrice, offre sempre delle performance coinvolgenti e memorabili.

Nel corso del 2023 Margherita Vicario, per lanciare i suoi brani, ha sperimentato delle nuove modalità di promozione: Showtime, più che essere semplicemente un tour, è un progetto a trecentosessanta gradi che coinvolge diversi mezzi di comunicazione: è, ad esempio, anche un podcast, il cui esordio è avvenuto in occasione della release di Ave Maria, traccia pop sovversiva prodotta da Dade in cui la Vicario analizza in chiave ironica alcuni aspetti del femminismo contemporaneo, nonché primo dei tre singoli che hanno accompagnato questo 2023. Nella prima puntata dal titolo Amorevolmente incazzate, la cantante aveva ospitato Carlotta Vagnoli per confrontarsi su obiettivi e prospettive del movimento femminista attuale, generando un’ottima risposta da parte del pubblico. Ora, diversi mesi dopo, è tempo però di tornare a stare sul palco: le prime date, a partire dal doppio appuntamento romano che ha battezzato il tour, sono state un successo.

Il 3 dicembre toccherà a Milano mantenere alta l’attenzione su questo nuovo corso di Margherita Vicario: le prevendite per i concerti sono ancora disponibili su vivoconcerti.com