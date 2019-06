Margarita: un giro nel backstage del nuovo video di Elodie e Marracash

Siamo stati a trovare Elodie e Marracash sul set del loro video Margarita, il singolone estivo prodotto da Takagi e Ketra. Un maxi sfondo giallo, pochi elementi e un sacco di sensualità “estiva”, leggera come le limonate in riva al mare a Riccione.

Già che c’eravamo, abbiamo parlato con Elodie dell’ispirazione dietro a questo video e del rapporto con Marracash.

Che video hai preso come punto di riferimento per questo lavoro?

La reference del video sono gli anni 2000, i miei preferiti. Guardavo i video di queste tipe bellissime, con dei look pazzeschi… Ho chiamato MTV una volta per chiedere Lady Marmalade. Andavo fuori di testa per quel video!

Cosa c’è di 2000 in Margarita, quindi?

Allora i video erano molto più vuoti, c’erano spesso soltanto i protagonisti al centro. Ed è la stessa cosa che si vede qui. Speriamo di essere all’altezza. Come si dice… Le cose semplici spesso sono le più difficili da realizzare

Con Marracash come ti sei trovata?

Sono felicissima di questa collaborazione: abbiamo parlato tanto del concept, mi ha seguita, ascoltata… Sono molto felice, anche perché lui è fermo da molto tempo, quindi sono onorata di poterlo portare con me in questo pezzo. C’è un po’ di ammiccamento nel video, una piccola storia tra di noi. Sono agitata!

A cosa è legato Margarita?

Il pezzo è un reggae, leggero… A me è sempre piaciuta la leggerezza di questi brani estivi, mi piace andare a ballare, mi ricorda le mie estati dell’adolescenza, le amicizie… Ho anche lavorato in discoteca da giovane e qui un po’ ritrovo quelle atmosfere. È tutto un discorso di attitudine, senza l’attitudine giusta non vai da nessuna parte.