Marco Mengoni sarà co-conduttore a Sanremo 2024

Mancano poco più di tre mesi all’inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo e arrivano così i primi importanti annunci. Amadeus, ospite di Fiorello alla prima puntata del nuovo ciclo di Viva Rai2! insieme a Marco Mengoni e Francesco Totti, ha voluto così svelare il ruolo del vincitore dell’ultima edizione della kermesse con il brano Due Vite per la prossima edizione.

Mengoni non sarà solo il super-ospite della serata inaugurale del festival, ma «molto di più», come ha continuato a ripetere Amedeus. Il cantante infatti sarà anche il co-conduttore del festival. «Grazie ama per l’invito, ci vediamo in Riviera» ha così poi scritto sui social Mengoni ufficializzando la sua presenza.