Marco Mengoni inaugura i concerti milanesi di Apple Music Live

Con il live di Marco Mengoni il 28 marzo, Apple Music lancia una serie di live gratuiti che si terranno proprio allo store di Piazza Liberty a Milano.

Una serie di appuntamenti dal vivo con gli artisti più amati dagli utenti del servizio di streaming musicale di Apple. Si partirà con il cantante che da poco ha deliziato tutti col nuovo album Altantico per poi chiudere in bellezza a ottobre con l’artista classico più ascoltato su Apple Music, ovvero Ludovico Einaudi.

Nel mezzo, ci sarà una serie di altri artisti che ancora non è stata annunciata, per non spoilerare subito tutto e lasciare un pizzico di suspense. Già perché, dicevamo, ognuno di questi concerti suggestivi sarà completamente gratuito per il pubblico, che dovrà soltanto registrarsi sul sito ufficiale del Ticketing Apple per partecipare. I biglietti saranno messi a disposizione in base all’ordine di arrivo, per cui non c’è tempo da perdere.