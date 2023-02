Marco Mengoni ha accettato di andare a Kiev (e a Liverpool per l’Eurovision)

Non c’erano dubbi, ma durante la conferenza stampa dei vincitori di stamattina, Marco Mengoni ha detto ufficialmente che, in quanto vincitore di Sanremo, accetta di partecipare ad Eurovision 2023, che si terrà dal 9 al 13 maggio a Liverpool.

Non è l’unico invito che ha accettato. Prima della proclamazione del vincitore, ieri sera Amadeus ha letto la lettera di Zelensky. Il presidente ucraino ha invitato i vincitori di Sanremo ad esibirsi a Kiev. E stamattina in conferenza stampa Mengoni ha detto che ci andrà e che vorrebbe andarci non da solo, «ma portando tutti» perché «più siamo e più forte è il messaggio».

Ecco l’invito di Zelensky letto ieri sera: «Auguro successo a tutti i finalisti e dal profondo del mio cuore voglio invitare i vincitori di quest’anno a Kiev, in Ucraina, nel giorno della vittoria, nel giorno della nostra vittoria».

Nella conferenza stampa Mengoni ha parlato anche della dedica della vittoria alle donne, che a Sanremo sono state per lui «figure mitologiche» e che sono state escluse dalla finale a cinque: «Ci sono rimasto molto male, sarebbe stato bellissimo avere insieme a noi almeno una donna. In questo Paese devono cambiare ancora molte cose».