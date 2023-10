«Marco Mengoni è Dio padre, Mahmood il figlio, Ermal Meta lo spirito santo»

Se siete pronti per entrare in una realtà parallela, leggete qui. El cazador è un programma televisivo in onda in Spagna su La 1. Presentato da Rodrigo Vázquez, è l’adattamento del britannico The Chase in cui quattro concorrenti che non si conoscono devono giocare in squadra per portare a casa un montepremi.

Durante una recentissima puntata si è presentata una concorrente di nome Beatriz. «Vedo che sei molto preparata», dice Vázquez indicando la postazione di Beatriz dove spiccano le foto di Raffaella Carrà e di alcune popstar italiane. «È la mia Santissima Trinità», dice lei, «con santa Raffaella Carrà».

«E gli altri sono gli apostoli?», chiede Vázquez. «Quello in mezzo» risponde la concorrente «è Dio padre Marco Mengoni, al suo fianco c’è Mahmood che è il figlio, dall’altro lato c’è Ermal Meta che è lo spirito santo: la Santissima Trinità».

Vázquez chiama ironicamente questa religione Beatrizismo, lei lo chiama Eurofanismo, per noi è l’inizio di una puntata di una serie tv distopica. Il pop italiano ringrazia, ma anche meno, Beatriz. Il video: