Marcella Bella, i Jalisse e (forse) Loredana Bertè parteciperanno a Una Voce per San Marino, il concorso che dà accesso all’Eurovision Song Contest che si terrà a maggio a Malmö. È stato annunciato oggi durante la conferenza stampa della competizione la cui finale si terrà sabato 24 febbraio.

Ecco l’elenco dei nomi annunciati: Aaron Sibley, Aime Atkinson, Jalisse, La Rua, Marcella Bella (con Chi siamo davvero), Pago, Wlady con Corona, Ice MC e DJ Jad, Loredana Bertè.

In realtà le trattative con Bertè sono ancora in corso: la cantante è stata contattata dagli organizzatori dopo aver detto a Sanremo che gli sarebbe piaciuto tornare in Svezia. Nel caso, porterebbe Pazza.

In una storia su Instagram DJ Jad degli Articolo annuncia la partecipazione del fratello Wlady e dei suoi ospiti a San Marino, parlandone però alla terza persona plurale, come se non ci andasse:«Spaccate tutto, brother!».

Oltre agli artisti citati, saranno in concorso Dana Gillespie (vincitrice di un contest) più altri sette artisti emergenti e un cantante sammarinese selezionati nel corso delle semifinali che andranno in onda su San Marino RTV nel corso di questa settimana.

La finale sarà presentata da Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto, special guest Riccardo Cocciante, ospiti anche Al Bano e Mogol.