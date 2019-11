Marc Jacobs querela i Nirvana

Non c’è fine alla battaglia tra i Nirvana e Marc Jacobs. Dopo che la band aveva fatto causa allo stilista per l’utilizzo dell’iconico logo sulle t shirt della sua collezione, il fashion designer risponde tramite i suoi legali facendo sapere che ci sarà una controquerela in quanto non ci sono prove che il logo sia stato inventato dal frontman Kurt Cobain.

Ad avvalorare la tesi dello stilista le deposizioni di Dave Grohl e Krist Novoselic, che hanno testimoniato dichiarando di non sapere quale sia l’origine del logo. Questo è bastato ai legali dello stilista per tornare all’attacco per difendere l’uso lecito dello smile: «l’assenza di persone con conoscenza della creazione della presunta opera protetta da copyright costituisce una base per una querela».