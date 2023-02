Mara Sattei a Sanremo 2023, «Mio fratello thasup mi ha detto: “Ricordati che sei nata per stare su quel palco”»

Per la sua prima volta a Sanremo, Mara Sattei si è affidata a Duemilaminuti, un brano scritto da Damiano dei Måneskin con produzione del fratello thasup. Per le cover, invece, il duetto è stato con Noemi su L’amour toujours di Gigi D’Agostino, che l’artista romano ha definito «un’icona che ha portato la musica dance dall’Italia in tutto il mondo».

Parlando del rapporto con il fratello thasup ci ha detto: «Mi chiama tutte le sere dopo le performance». E cosa ti dice? «Prima dell’esordio mi ha scritto: “Ricordati che sei nata per stare su quel palco”».

Ecco la nostra videointervista.