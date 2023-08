Manuela Arcuri ha raccontato la storia del video con Prince: «Aveva un’energia che ti trapassava»

Non tutti sanno o ricordano che nel video di Somewhere Here on Earth di Prince, diretto da Phil Griffin e tratto dall’album del 2007 Planet Earth, la protagonista femminile è Manuela Arcuri. Che in un’intervista al Corriere della Sera ha ricordato come sono andate le cose.

«Forse il fiore all’occhiello della mia carriera», racconta. «Pensi che mi contattò per mail, scrivendo al mio commercialista. Ero reduce da Scherzi a parte, pensai che qualcuno mi stesse prendendo in giro. Risposi con freddezza: “Vedremo”. Invece era proprio lui. Mi aveva visto su una rivista americana che mi aveva inserito tra le dieci donne più belle del mondo. E Prince ordinò: “Voglio lei”».

Arcuri ha poi incontrato Prince a Londra. «Era lì per un concerto. La sicurezza mi accompagnò nel suo camerino. In penombra, solo con delle lucine accese. Mi venne incontro. Bassino, ma con un viso bellino, la vocina sottile e due occhioni così. Emanava un’energia che ti trapassava. Ci siamo seduti sul divano e abbiamo parlato, con quel poco di inglese che conoscevo».

«Rimasi per il concerto. A un certo punto mi chiamò sul palco. Presentandomi come la star del suo nuovo video, Somewhere Here on Earth, che poi girammo a Praga, di notte. Che imbarazzo, davanti a tutta quella gente. Non mi corteggiò, giuro che non ci ha provato, solo tanti complimenti».