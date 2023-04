Manuel Agnelli intervista i Verdena nella prima puntata di Basement Café – Germi Session

Qual è stato il punto di inizio della carriera dei Verdena? È possibile continuare a proporre un certo tipo di musica quando il mercato sembra remare in un’altra direzione? Che rapporti si sviluppano quando ci si rinchiude in sala prove per settimane e settimane? Come nasce un pezzo profondo, intenso e meraviglioso come Chaise longue? E soprattutto: quale prezzo bisogna essere disposti a pagare per continuare a difendere la propria libertà espressiva?

Luca e Alberto Ferrari e Roberta Sammarelli rispondono queste e a molte altre domande nella prima puntata di Basement Café By Lavazza – Germi Sessions, un format prodotto da Rolling Stone e Lavazza per esplorare gli aspetti più impenetrabili della musica italiana. Rispondendo alle domande di un Virgilio d’eccezione come Manuel Agnelli, i Verdena mettono a nudo la loro carriera, i segreti del loro processo creativo e le cadute e le risalite che hanno scandito un percorso che, ormai, ha alle spalle una storia più che ventennale.

La seconda puntata è in programma per il 13 aprile, e avrà come protagonisti Francesco Motta ed Emma Nolde: in loro compagnia verrà indagato il confronto generazionale e l’etica dell’artista nella società di oggi. Infine, nell’ultimo appuntamento calendarizzato per il 27 aprile, saranno di scena Brunori e Joan Thiele che parleranno del senso dei social dopo l’esperienza del Covid e dell’importanza della parola.

Potete godervi la prima puntata sul canale YouTube del Basement, cliccando qui. Buona visione!

CREDITS:

Basement Café by Lavazza – Germi Session è ideato da Lavazza

è prodotto da Lavazza e Rolling Stone Italia

in collaborazione con Epik

con la produzione esecutiva di Blackball (e in collaborazione con Blue Joint film)