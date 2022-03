Manuel Agnelli ha annunciato le nuove date del suo tour estivo

A pochi giorni dal rinvio a luglio dei concerti previsti a Roma e Milano, Manuel Agnelli ha presentato le nuove date del suo prossimo tour estivo. L’annuncio arriva a pochi giorni dalla pubblicazione dell’ultimo decreto legge sui concerti che conferma –a partire dal 1° maggio – l’abbandono di distanziamento, mascherine e Green Pass (ne abbiamo parlato qui).

Il tour estivo di Manuel Agnelli partirà il 7 luglio al Flower Festival di Collegno e continuerà fino ad agosto. Oltre a Roma e Milano, sono previste date anche a Bologna, Genova, Padova e diversi festival. I biglietti saranno disponibili a partire dal 29 marzo alle 11. Ecco la lista completa:

07.07 Collegno (TO), Flowers Festival

12.07 Pistoia, Pistoia Blues

14.07 Bologna, BOtanique

15.07 Fermo, Villa Vitali

17.07 Gardone Riviera (Bs), Anfiteatro Del Vittoriale

19.07 Roma, Villa Ada

21.07 Genova, Balena Festival

22.07 Padova, Parco Della Musica

23.07 Assisi (Pg), Riverock Festival

25.07 Milano, Carroponte

27.07 Gradisca (Go), Castello

29.07 Matera, Matera Sonic Park

05.08 Donnafugata (RG), Castello Di Donnafugata

09.08 Castrignano Dei Greci (Le), Kascignana Music Fest

Oltre ai classici degli Afterhours, durante il tour estivo Agnelli suonerà per la prima volta dal vivo le due nuove canzoni che ha scritto per la colonna sonora del film Diabolik, ovvero La profondità degli abissi e Pam Pum Pam. Ce le ha raccontate in un’intervista che potete leggere qui.