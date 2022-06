Manuel Agnelli annuncia singolo e album: «‘Proci’ è la mia ‘Bohemian WRATHsody’»

Manuel Agnelli ha annunciato la pubblicazione del suo primo album solista e di un nuovo singolo, dopo La profondità degli abissi che è candidata per la categoria Miglior canzone ai Nastri d’Argento 2022. Il nuovo singolo si intitola Proci è uscirà venerdì 10 giugno, mentre la data di pubblicazione dell’album non è nota. «È la mia Bohemian WRATHsody», dice il cantante gli Afterhours a propsito di Proci, con un gioco di parole fra il titolo della canzone dei Queen Bohemian Rhapsody e la parola inglese wrath, ovvero collera, ira.

«Proci è, dopo La profondità degli abissi, l’avanguardia degli inediti che daranno vita al mio primo disco da solo», scrive Agnelli. «È un pezzo a tratti surrealista, dove la Berlino della metà degli anni ’30 si mischia con il punk e con il suono dei supermercati di Cologno Monzese. Mi sono divertito a suonare tutto: la chitarra, i synth, le percussioni, il beat box, la batteria e soprattutto il pianoforte, che qui uso in maniera del tutto singolare come strumento ritmico, come strumento rumoristico e come strumento principale, quello che fa i riff del pezzo».

Il titolo Proci fa riferimento ai personaggi dell’Odissea. La canzone, scrive ancora Agnelli, «è la mia odissea, un’odissea nello squallore. Parla di amicizia, di tradimento, di speranze e mediocrità, di ambizioni, di vanità e di delusioni. Soprattutto parla del punto di vista, che è il vero protagonista della canzone e trionfa sempre sulla realtà. Ne parla senza mezze misure. A diga aperta. È la mia Bohemian WRATHsody».

E ancora: «La musica è uno strumento meraviglioso che ti permette di esprimere i sentimenti, anche e soprattutto quelli meno nobili, con una franchezza e certo anche una violenza a volte spropositati e difficili nella vita reale: ci permette di rendere nobile la parte meno nobile di noi. Se vogliamo anche senza filtri. Ci permette di svuotarci e così di poterci nutrire di nuovo. Per quello è curativa. Per quello funziona. Così io ne approfitto sempre. Se volete approfittatene anche voi».

In luglio e agosto, Manuel Agnelli sarà in tour. Ecco le date:

7 LUGLIO – FLOWERS FESTIVAL COLLEGNO (TO)

12 LUGLIO – PISTOIA BLUES FESTIVAL

14 LUGLIO – BOTANIQUE BOLOGNA

15 LUGLIO – VILLA VITALI FERMO

17 LUGLIO – TENER-A-MENTE GARDONE RIVIERA (BS)

21 LUGLIO – BALENA FESTIVAL GENOVA

22 LUGLIO – PARCO DELLA MUSICA PADOVA

23 LUGLIO – RIVER ROCK FESTIVAL SANTA MARIA DEGLI ANGELI (PG)

25 LUGLIO – CARROPONTE MILANO

26 LUGLIO – PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ CARPI (MO)

27 LUGLIO – CASTELLO DI GRADISCA D’ISONZO (GO)

29 LUGLIO – MATERA SONIC PARK

4 AGOSTO – YPSIGROCK CASTELBUONO (PA)

5 AGOSTO – CASTELLO DI DONNAFUGATA (RG)

9 AGOSTO – KASCIGNANA MUSIC FEST CASTRIGNANO DE’ GRECI (LE)

12 AGOSTO – NXT STATION (BG)