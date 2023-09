Manu Chao in Italia con due concerti acustici. Si comincia il 23 settembre a Bergamo

È difficile dire troppo di Manu Chao, icona della musica libera, che travalica i confini e parla di pace, amore, e fratellanza. Da Me Gustas Tu a Bongo bong, passando dalla consacrazione di Clandestino, Desaparecido e Je ne t’aime plus: tutti, da giovani e meno, ci siamo scatenati sulle note dei ritmi irresistibili del cantautore ispano-francese, tra strizzate d’occhio al rap, al reggae e alla musica iberica. Non a caso, Chao ha sempre avuto un rapporto speciale con l’Italia, in cui sono avvenuti alcuni dei suoi show più memorabili. Per celebrare questo legame, l’artista ha annunciato a sorpresa due date acustiche nel nostro paese (“Manu Chao Acústico”), per chiudere l’estate e stare, ancora una volta, insieme. La prima, già sold out, sarà a Bergamo il 23 settembre (ore 21:00), in Piazzale degli Alpini, ospite di NXT Station.

Organizzato da Shining Productions in collaborazione con Vigna PR e AND Production, il concerto di Chao si propone come chiusura speciale di una stagione estiva con i fiocchi, che ha visto passare dalla NXT Station di Bergamo artisti come Alborosie, M¥SS KETA, Mobrici, Emma Nolde, Edda, Rosa Chemical, Mara Sattei, Dente, Galeffi, Eiffel 65, Modena City Ramblers, Carl Brave, Calibro 35 e Bugo. Nato nel 2021, NXT Station è un progetto promosso da Rete Doc, Cosa Molloy e Comune di Bergamo per portare aggregazione, intrattenimento, talk ed eventi del mondo food nel cuore della città lungo tutta l’estate.

NXT Station è dunque la cornice perfetta per ospitare la prima tappa italiana “speciale” dello show di Manu Chao, pronto a far suonare le vie della città con i suoi brani indimenticabili, veri e propri inni per un mondo nuovo, più giusto, per tutti.