18 Ottobre 2022 19:47

Måneskin vs Pinguini Tattici Nucleari, è derby a San Siro

I bergamaschi fanno sold out al Meazza in 12 ore, i romani rispondono con 75 mila biglietti venduti (per due stadi) nella metà del tempo. Sono loro gli squadroni del tutto esaurito dell’estate 2023. Prima della discesa in campo di Vasco, chiaramente