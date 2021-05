Måneskin: «Non facciamo uso di droghe. Abbiamo chiesto di fare il test»

Damiano David ha chiesto di fare un test antidroga per chiudere una volta per tutte le (assurde) polemiche sul video in cui sembra che sniffi cocaina durante la finale dell’Eurovision. Il cantante dei Måneskin aveva già risposto durante la prima conferenza stampa post-vittoria, quando ha raccontato di essersi piegato per raccogliere un bicchiere rotto: «Non faccio uso di droghe, non ditelo, per favore».

I Måneskin sono tornati sulla questione in un’intervista per Repubblica. «Sono polemiche sterili, senza senso. La cosa bella è che neanche poteva sembrare», ha detto Damiano. «Mi sono abbassato sul tavolino, ma le mani erano in vista. Sono davvero stupito. Io non uso droghe».

EBU statement on Måneskin in the ESC Green Room during the Grand Final.https://t.co/HRjekGqqCy pic.twitter.com/Qu6227wdvE — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 23, 2021

Ora, spiega un comunicato ufficiale dell’Eurovision, la band ha chiesto di fare un test. «La band ha smentito nettamente le accuse e il cantante farà un esame volontario dopo essere arrivato a casa. È una loro richiesta di ieri notte, ma l’EBU non è riuscito a organizzarsi immediatamente. La band, il management e il capo delegazione hanno spiegato che non c’era droga nella Green Room e che il cantante stava pulendo dopo aver rotto un bicchiere. L’EBU conferma di aver ritrovato del vetro sul posto, stiamo ancora esaminando il girato e vi aggiorneremo quando ci saranno altre informazioni».