Måneskin, il nuovo video di ‘Timezone’ incontra il manga ‘Beasters’

Se qualcuno stava ingenuamente pensando che il successo dei Måneskin stesse iniziando a tramontare, probabilmente dovrà ricredersi, di nuovo. Proprio nel bel mezzo del loro tour estivo che li vedrà, domani, sul palco di Glastonbury per poi arrivare in Italia per quattro date negli stadi tra Roma e Milano, la band romana ha annunciato una particolare collaborazione con il Giappone.

Abbastanza a sorpresa, infatti, i Måneskin hanno pubblicato un video per il loro brano Timezone, contenuto nell’ultimo disco, Rush!, in collaborazione con un celebre manga e anime giapponese, Beastars. Il video animato riprende l’acclamata opera di Paru Itagaki – un complesso dramma psicologico ambientato in un mondo di animali antropomorfi e civilizzati divisi in due fazioni (carnivori e erbivori) – aggiungendo oltre a tavole originali del manga anche nuove illustrazioni del creatore della serie.

Ma perché questa collaborazione? Facile dirlo, Damiano è un fan di Beastars. E a quanto pare Itagaki è fan dei Måneskin tanto che nella loro ultima esibizione in Giappone dello scorso agosto, ” rel=”noopener” target=”_blank”>le due parti si sono incontrate e Itagaki (che si è presentata, come di consueto, indossando un maschera a forma di pollo per nascondere la propria identità) ha omaggiato Damiano, Victoria, Thomas e Ethan con delle illustrazioni personalizzate. «Siamo davvero felici del risultato» ha commentato la band presentato il progetto come «un regalo fighissimo dal Giappone», mentre Itagaki si è così espressa: «Sono molto emozionato nel vedere i miei lavori scorrere sotto la musica dei Måneskin». Infine la mankaga ha voluto dare un consiglio alla band in vista delle loro date in Giappone previste per dicembre: «Assicurati di mangiare ottimo cibo giapponese. Vi consiglio di andare in un Izakaya».