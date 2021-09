Måneskin, il nuovo singolo si intitola ‘Mammamia’

I Måneskin hanno annunciato l’uscita di un nuovo singolo, il primo vero inedito dopo il boom. Si intitola Mammamia (come il pezzo degli Abba, ma scritto tutto attaccato) e uscirà l’8 ottobre. Su Instagram è stata pubblicata la copertina che fa molto rock’n’roll anni ’70: jeans e cintura con stelline militari, fibbia con la scritta in caratteri rétro “Mammamia”, una mano infilata nei pantaloni.

Già ieri Damiano, Victoria, Ethan e Thomas avevano pubblicato foto con addosso una cintura con quella stessa fibbia. L’espressione usata nel titolo è già nella testa del pubblico internazionale ed evoca il nostro Paese. “So italian”, ha commentato ironicamente Ethan su Instagram.

Il 7 ottobre (ore 9 pm CEST) ci sarà un pre-listening party per chi fa il pre-save del singolo su Spotify e Apple Music. Si terrà in 17 città del mondo, tra cui Milano e Roma.

Nei mesi scorsi la band ha lavorato al nuovo album, il seguito di Teatro d’ira Vol. 1 di cui non è ancora nota la data di pubblicazione, e ha annunciato le date europee per il febbraio e marzo 2022. Tutti i concerti italiani privati fra dicembre e aprile nei palazzetti sono sold out. Nel corso della prossima estate la band si esibirà nei festival europei e terrà un concertone speciale al Circo Massimo di Roma il 9 luglio.

Ecco le date:

Martedì 14 dicembre 2021 || Roma @ Palazzo dello Sport

Mercoledì 15 dicembre 2021 || Roma @ Palazzo dello Sport

Sabato 18 dicembre 2021 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Domenica 19 dicembre 2021 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Domenica 20 marzo 2022 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Martedì 22 marzo 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Sabato 26 marzo 2022 || Napoli @ PalaPartenope

Domenica 27 marzo 2022 || Napoli @ PalaPartenope

Giovedì 31 marzo 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Venerdì 1 aprile 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Domenica 3 aprile 2022 || Torino @ Pala Alpitour

Venerdì 8 aprile 2022 || Bari @ PalaFlorio

Sabato 23 aprile 2022 || Verona @ Arena di Verona



Domenica 6 febbraio 2022 || London, UK @ O2 Academy Brixton

Giovedì 10 febbraio 2022 || Bruxelles, Belgium @ Forest National

Sabato 12 febbraio 2022 || Esch-sur-Alzette, Luxembourg @ Rockhal

Martedì 15 febbraio 2022 || Warsaw, Poland @ Torwar Hall

Venerdì 18 febbraio 2022 || Wien, Austria @ Stadthalle

Lunedì 21 febbraio 2022 || Paris, France @ Le Zenith

Giovedì 24 febbraio 2022 || Zurich, Switzerland @ Halle 622

Sabato 26 febbraio 2022 || Berlin, Germany @ Verti Music Hall

Lunedì 28 febbraio 2022 || Prague, Czech Republic @ Mala Sportovni Hala

Martedì 1 marzo 2022 || Budapest, Hungary @ Barba Negra

Giovedì 3 marzo 2022 || Amsterdam, The Netherlands @ AFAS Live

Lunedì 7 marzo 2022 || Kiev, Ukraine @ Stereo Plaza

Mercoledì 9 marzo 2022 || Moscow, Russia @ Stadium Live

Venerdì 11 marzo 2022 || St. Petersburg, Russia @ Tinkoff Arena

Domenica 13 marzo 2022 || Tallinn, Estonia @ Saku Suurhall

Lunedì 14 marzo 2022 || Riga, Latvia @ Arena Riga



Sabato 4 giugno 2022 || Nürburgring, Germania | ROCK AM RING

Domenica 5 giugno 2022 || Zeppelinfeld, Germania | ROCK IM PARK

Venerdì 24 giugno 2022 || Haiden, Norvegia | TONS OF ROCK



Sabato 9 luglio 2022 || Roma @ Circo Massimo