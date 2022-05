Måneskin, il nuovo singolo è ‘Supermodel’

A poco meno di un mese dal brano scritto per sostenere “Stand Up for Ukraine”, i Måneskin hanno annunciato l’uscita di un nuovo singolo: Supermodel.

Il pezzo uscirà tra pochissimo, il 13 maggio – a un passo dalla finale dell’Eurovision, che grazie alla loro vittoria tornerà in Italia –, e sui social della band possiamo già vedere la copertina. Al momento non si sa nient’altro.

Supermodel arriva dopo un mese impegnativo per la band, che si è esibita due volte al Coachella – dove hanno citato Il grande dittatore di Charlie Chaplin e presentato una cover di Britney Spears – e poi su uno dei palchi più importanti in Italia, quello dell’Arena di Verona. Potete leggere il racconto dello show qui. A questo link, invece, alcune foto della serata.