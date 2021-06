Måneskin, il bacio tra Damiano e Thomas alla tv polacca: «Tutti dovrebbero poterlo fare senza avere paura»

Mentre continua la loro marcia trionfale tra Europa e USA, i Måneskin sono stati ospiti del Polsat SuperHit Festiwal 2021 trasmesso dalla tv polacca: la band si è esibita in I wanna be your slave e ha ritirato il disco d’oro conquistato nel mercato polacco con il pezzo. A fine performance c’è stato un bacio tra Damian David e Thomas Raggi: nel giorno del Pride il gruppo ha voluto lanciare un messaggio pronunciato da Damiano sul palco e ribadito anche su Instagram: «Pari diritti per la comunità LGBTQIA+ 🏳️‍🌈. Crediamo che tutti dovrebbero poterlo fare senza avere paura, che tutti dovrebbero essere liberi di essere chi cazzo vogliono. Grazie Polonia, L’AMORE NON È MAI SBAGLIATO 💜». Ecco il video del momento e sotto l’esibizione completa.