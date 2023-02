Måneskin, i video dell’esibizione a Sanremo 2023

Oramai sembra che non si possa più avere un Sanremo senza Måneskin, o almeno questo sembra il piano d’azione di Amadeus da quando il quartetto romano ha conquistato l’edizione 2021 con il brano Zitti e buoni, punto di partenza di una scalata che, in pochissimo tempo, li ha resi la band italiana più conosciuta all’estero di sempre.

In due anni sono successe molte cose nella carriera dei Måneskin e Sanremo è diventato un appuntamento nella loro agenda per celebrare questi step. Quest’anno, ad esempio, hanno avuto occasione di festeggiare l’uscita recente del loro nuovo album, Rush, e l’onore di portare con sé sul palco uno dei più grandi chitarristi moderni, Tom Morello dei Rage Against The Machine.

I Måneskin si sono esibiti per dieci minuti abbastanza tirati, scegliendo quattro brani che potessero rappresentare la loro recente carriera. Si è partiti quindi con I Wanna Be Your Slave, il brano che li ha portati al successo planetario Zitti e buoni, la ballata The Loneliest e, in conclusione, l’ultimo singolo in ordine cronologico, Gossip con Tom Morello, presente sul palco con la la band.

Ecco alcuni video dell’esibizione:

Siamo fuori di testa nel rivederli qui 🎸

Welcome back @thisismaneskin 🤟🏻 #Sanremo2023 pic.twitter.com/LPzmWIWkxU — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 9, 2023