Måneskin, guarda il video pulp di ‘Mammamia’

I Måneskin hanno pubblicato il video di Mammamia, la loro prima canzone inedita pubblicata dopo il boom. È diretto da Rei Nadal, regista spagnola che lavora a Londra e che ha già lavorato con Hercules and Love Affair e Primal Scream.

Mentre viaggiano in auto, i musicisti immaginano vari modo di ammazzare Damiano David, che trovano molesto, in un club – una presa in giro dei cliché rock sui contrasti fra cantante e band. Ethan lo fa affogare nell’acqua del water (“rest in piss”, si legge nel bagno), Victoria lo accoltella dopo che l’ha interrotta mentre faceva sesso con una spettatrice, Thomas lo massacra colpendo con la chitarra elettrica.

La canzone, ha detto il gruppo, è stata scritta dopo l’Eurovision ed è una reazione alle critiche ricevute. «Volevo tradurre quelle sensazioni nel testo, perché spesso non vieni capito o giudicato male», ha detto Damiano.

«Succede continuamente e volevo prendere in giro quel tipo di situazioni. Nello special, invece, si parla di vita sessuale, ma il messaggio è lo stesso. Anche in quelle situazioni capita di avere gusti e preferenze che la gente considera strane, ma che sono innocenti. Il pezzo parla di come la gente vede quello che fai, delle differenze che ci sono tra quello che senti e quello che viene percepito».