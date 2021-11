Måneskin, guarda il video di ‘Mammamia’ agli MTV EMA in cui Thomas cita i Cugini di Campagna

L’enorme scritta ‘Mammamia’ dietro la piattaforma triangolare della batteria di Ethan, Damiano in piedi su un ampli in slip di pelle, reggicalze e stivali, Victoria in completo giacca e pantaloni e… il chitarrista dei Cugini di Campagna.

Oltre a vincere il premio nella categoria Best Rock, battendo gente come Foo Fighters e Coldplay, ieri sera i Måneskin si sono esibiti agli MTV EMA che si sono tenuti a Budapest. Hanno suonato Mammamia. Il chitarrista Thomas Raggi aveva completo a rombi che cita quello indossato sul palco dai Cugini di Campagna. E non in un’occasione qualunque, ma quando il gruppo di Anima mia ha fatto la cover di Zitti e buoni dei Måneskin (ne abbiamo scritto qui).

Ethan eroe dei due mondi, guitar hero in America sul palco degli Stones e ladro gentiluomo di vestiti in Italia, non poteva commentare in modo migliore e ironico la polemica sollevata dai Cugini di Campagna che hanno accusato i Måneskin (e in passato anche Lady Gaga) di avere loro rubato i costumi di scena per essersi presentati vestiti a stelle e strisce sul palco degli Stones a Las Vegas. L’outfit citato da Thomas è proprio quello a cui secondo i, ehm, Country Cousins si sarebbe ispirata Gaga.

I Cugini di Campagna hanno commentato su Facebook, tutto in maiuscolo: «Cari Måneskin, potevate venire nel nostro studio. Vi avremmo dato i nostri costumi… e avreste risparmiato, di gran lunga, tempo e denaro».

Non è passato inosservato il vestito di Damiano. Gli MTV EMA si tenevano in Ungheria e, perfettamente in linea con la filosofia fluida della band romana, la mise del cantante è sembrato un commento alla lotta della comunità LGBTQ nel Paese dove da luglio è in vigore una legge che vieta la diffusione nelle scuole di informazioni su temi come l’omosessualità e il cambio di sesso.

Intanto, il Ministro della Cultura Dario Franceschini si è congratulato col gruppo (non i Cugini di Campagna, gli altri) per la vittoria: «Complimenti ai Måneskin, il premio Best Rock agli MTV EMA 2021 ulteriore conferma del loro talento, una vittoria per tutta la musica italiana».

A questo link trovate l’elenco di tutti i vincitori degli MTV EMA di ieri sera.