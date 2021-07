Måneskin, guarda il video di ‘I Wanna Be Your Slave’

È disponibile da pochi minuti il nuovo video dei Måneskin, I Wanna Be Your Slave, traccia contenuta nel loro disco Teatro d’ira – Vol. I, nonché singolo che segue al successone di Zitti e Buoni, canzone con cui hanno vinto Sanremo prima ed Eurovision poi.

Nel video, girato in pellicola la band è protagonista di «un loop voyeuristico», citiamo il comunicato stampa, «dove ad ogni desiderio proibito corrisponde un piccolo sacrificio, narrato attraverso immagini in rotazione e in costante movimento».

Un video in cui si racconta «l’antinomia che vive in tutti noi e che ci rende umani, imperfetti, peccatori e bisognosi di redenzione». I Wanna Be Your Slave è stato girato da Simone Bozzelli, vincitore della 35ma Settimana Internazionale della Critica alla Mostra del Cinema di Venezia con il corto J’Adore, e prodotto da Think|Cattleya.