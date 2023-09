Måneskin, è uscito il video di ‘Honey (Are U Coming?)’

È stato pubblicato nella notte il nuovo video dei Måneskin per il singolo Honey (Are U Coming?), primo brano inedito dall’uscita dell’album Rush! a gennaio. Un video girato a Roma, al Gazometro, già location della diretta per la presentazione del brano. Potete vedere il video qui sotto:

“Conosco un posto a downtown”, canta Damiano nel testo, che è una sorta di inno al potere liberatorio di sesso e amore, “se ci vuoi venire, baby, ti mostrerò come questo Italian amor ti amerà con un’intensità che non hai mai conosciuto, ti piacerà”.

«È la storia di un incontro tra due persone che insieme vedono nei rispettivi occhi un po’ di tristezza, qualcosa che li fa sentire fuori posto», spiega il cantante. «È un invito ad unirsi in una nuova avventura senza sapere effettivamente cosa li aspetta e godersi il viaggio».

«Abbiamo scritto la canzone subito dopo lo scorso tour», ha detto Victoria, «avevamo ancora tutta l’adrenalina accumulata durante i concerti e i viaggi. L’abbiamo scritta tra Londra e Los Angeles».

La band si esibirà ai prossimi VMA’s, dove è nominata in due categorie Best rock e Group of the year. I premi andranno in onda in diretta dal Prudential Center di Newark, New Jersey, il prossimo 12 settembre.