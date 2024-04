Måneskin di nuovo da record, ‘I Wanna Be Your Slave’ supera il miliardo di stream

Un nuovo record per i Måneskin, che sono entrati per la seconda volta nella lista delle canzoni miliardarie di Spotify e nella playlist dedicata intitolata “Billions Club”. Dopo Beggin’, la loro cover del brano dei Four Seasons, anche I Wanna Be Your Slave ha infatti raggiunto il traguardo di un miliardo di stream su Spotify. “Siamo più che entusiasti in questo momento”, dicono i Måneskin. “Grazie a ogni singola persona che ha apprezzato la nostra canzone e l’ha suonata ancora e ancora e ancora”.

Sia I Wanna Be Your Slave che Beggin’ hanno contribuito al successo internazionale della rock Band romana nel 2021, dopo la vittoria all’Eurovision. Il gruppo ha pubblicato un nuovo album, Rush!, nel 2023, con i pezzi Supermodel, The Loneliest e la collaborazione con Tom Morello su Gossip. Una versione deluxe, uscita a novembre, contiene il singolo Honey (Are U Coming?). I Måneskin hanno anche recentemente pubblicato una cover di Jolene di Dolly Parton in cui cantano insieme all’icona country.