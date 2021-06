Måneskin dal vivo a Berlino: il video dell’esibizione

Ieri nel tardo pomeriggio è stato trasmesso sull’account ufficiale TikTok dei Måneskin un’esibizione dal vivo a Berlino, un concerto di 25 minuti su un vero palco attrezzato, ma senza pubblico.

Il gruppo romano è approdato su TikTok pochi giorni fa. La performance filmata in formato verticale è stata rilanciata da vari account non ufficiali di Instagram e YouTube.

La scaletta dell’esibizione è un mix di canzoni in italiano e in inglese: Zitti e buoni, Chosen, La paura del buio, Coraline, For Your Love, Black Skinhead (cover di Kanye West che in passato è stata già proposta in chiave rock, ad esempio da Jack White e dai gallesi Catfish and the Bottlemen), I Wanna Be Your Slave.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)

Intanto continua l’ascesa del gruppo su Spotify. Il conto degli ascoltatori mensili cresce a un ritmo impressionante per un artista italiano: ora sono 18.386.639, praticamente come i Nirvana (18.621.017).

L’ultima testata internazionale in ordine di tempo a occuparsi di loro è il New York Times, che ieri ha titolato un articolo firmato dalla corrispondente italiana Elisabetta Povoledo: “Hanno vinto l’Eurovision. Possono conquistare il mondo?”. Il senso: se altri vincitori della competizione canora europea sono spariti in fretta, i Måneskin stanno lavorando per diventare una storia di successo nel lungo periodo.