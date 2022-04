Måneskin, ascolta l’inedito per ‘Stand Up for Ukraine’

I Måneskin hanno aderito a “Stand Up for Ukraine”, la mobilitazione social organizzata da Global Citizen per raccogliere fondi per aiutare i rifugiati in fuga dalla guerra in Ucraina e dai conflitti in tutto il mondo. La band non si è limitata a fare un post, ma ha condiviso un brano inedito e un video in cui le immagini del gruppo sono alternate a quelle della guerra. Potete vederlo qui sotto.

«I rifugiati in Ucraina e in tutto il mondo hanno bisogno di aiuti urgenti. Stiamo usando la nostra voce per chiedere di agire, potete farlo anche voi», dice il post. Il brano è stato scritto tempo fa, prima dell’adesione all’iniziativa, e non uscirà ufficialmente sulle piattaforme streaming.

Nel testo i Måneskin chiedono “come fate a dormire la notte? Come fate a chiudere gli occhi, a vivere con tutte quelle vite nelle vostre mani”. E ancora: “Usate il vostro carburante per uccidere, non resteremo immobili. Guardateci ballare, balleremo sulla benzina”.

Dopo l’estate la band partirà per un tour mondiale. Le prime date sono a ottobre, negli Stati Uniti, mentre quelle in Europa saranno nel 2023. Trovate tutte le info a questo link.