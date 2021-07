Måneskin, annunciato il nome del manager

Finalmente, quasi due mesi dopo l’addio a Marta Donà, sappiamo chi sarà il nuovo manager dei Måneskin. La band sarà gestita da una nuova società, la Exit Music Management, fondata da Fabrizio Ferraguzzo, produttore, A&R di Sony Music Italia, music director a X Factor.

L’annuncio è arrivato su Instagram, e chiude definitivamente le voci su vari altri possibili manager tra cui quella nata da un articolo del New York Times sul coinvolgimento di Simon Cowell, il creatore degli One Direction (la band aveva già smentito a fine giugno). I Måneskin sono i primi e per ora unici clienti di Exit Music Management. Non sono noti i dettagli della collaborazione col gruppo.

I Måneskin sono rimasti senza manager per quasi due mesi, dal 4 giugno. Quel giorno, dopo due settimane dalla vittoria dell’Eurovision, la manager Marta Donà e l’agenzia LaTarma avevano annunciato la separazione dal gruppo. «Abbiamo trascorso quattro anni indimenticabili pieni di sogni da esaudire e di progetti realizzati», aveva scritto lei su Twitter. «Io vi ho portato fino a qui. Da adesso in poi avete deciso di proseguire senza di me. Ho il cuore spezzato ma vi auguro il meglio dalla vita».

Questa mattina i Måneskin saranno ricevuti in Campidoglio dalla sindaca Virginia Raggi per ricevere in Aula Giulio Cesare la Lupa capitolina, riconoscimento dato da Roma Capitale a cittadini particolarmente meritevoli.