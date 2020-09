Mancano due giorni a Heroes, il concertone in streaming per i lavoratori della musica

Achille Lauro, Afterhours, Brunori, Ghali, Mahmood, Marracash, Salmo, Subsonica, Tommaso Paradiso sul palco dell’Arena di Verona domenica 6 settembre. Non è il primo concerto italiano in live streaming a pagamento, ma è senz’altro il più grosso. Ed è anche una nuova tappa nel percorso di presa di coscienza dei musicisti italiani circa i problemi dei lavoratori della musica. Tutti i proventi andranno infatti al fondo “Covid-19 Sosteniamo la musica” di Music Innovation Hub promosso con FIMI e rivolto alle categorie del settore più colpite dal lockdown. Grazie ad altre iniziative, il fondo ha già raccolto più di 500 mila euro e sostenuto oltre 500 lavoratori.

L’evento si chiama “Heroes – Il futuro inizia adesso” e si terrà a partire dalle ore 18:50, in diretta streaming dall’Arena di Verona, dentro la quale saranno presenti, come pubblico, gli “eroi” di questa storia, medici e infermieri. Lo streaming, per la regia di Luigi Antonini, sarà disponibile via web su www.futurissima.net e sulla app A-Live. Si esibiranno una quarantina di artisti per cinque ore di musica. La piattaforma prevede una community area e una fruizione interattiva con accesso a un’area backstage. I biglietti per assistere alla diretta costano 9,90 euro. Dopo il pagamento si ottiene un codice che permette di sbloccare lo streaming sulla piattaforma.

Ecco il cast: Achille Lauro, Afterhours, Aiello, Anastasio, Anna, Brunori Sas, Cara, Coez, Coma_Cose, Diodato, Elodie, Eugenio In Via Di Gioia, Fedez, Frah Quintale, Francesca Michielin, Franco126, Gaia, Gazzelle, Gemitaiz & Madman, Ghali, Ghemon, Ginevra, Levante, Madame, Mahmood, Margherita Vicario, Marlene Kuntz, Marracash, Mecna, Michele Bravi, Mostro, Nitro, Pinguini Tattici Nucleari, Priestess, Random, Rocco Hunt, Salmo, Selton, Shiva, Subsonica, The Kolors, Tommaso Paradiso, Willie Peyote.

La serata si aprirà con uno omaggio a Ennio Morricone realizzato da Alex Braga, con la soprano Rosa Feola e l’arpista Kety Fusco. Sono previsti duetti: Elisa con Marracash, Ana Mena con Rocco Hunt, Ginevra con Ghemon, Annalisa con Achille Lauro, Zero Assoluto con Gazzelle. Margherita Vicario condurrà brevi incontri con gli artisti.