‘Mammamia’, ‘Zitti e buoni’ e gli altri video del concerto dei Måneskin a Londra

A poche ore dall’uscita del video dell’ultimo singolo Mammamia – in cui i musicisti della band “uccidono” il frontman Damiano David –, i Måneskin hanno suonato un concerto gratuito e a sorpresa a Londra, nella O2 Academy Islington. Come prevedibile, la serata è andata sold out nel giro di pochissimo tempo.

La band ha suonato un mix tra pezzi originali (In nome del Padre, Mammamia, I Wanna Be Your Slave, Zitti e Buoni) e cover (I Wanna Be Your Dog degli Stooges e ovviamente Beggin’), per un totale di tredici brani in scaletta. Qui sotto potete vedere com’è andata, grazie ad alcuni video girati dai fan.

Ieri è stata anche la giornata dell’annuncio delle nomination agli MTV EMA 2021. I Måneskin sono ovviamente candidati come Best Italian Act, e anche in due categorie internazionali: Best Group e Best Rock, dove gareggeranno con Coldplay, Foo Fighters, Imagine Dragons, Kings of Leon e The Killers. Ne abbiamo parlato qui.