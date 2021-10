‘Mammamia’ dei Måneskin è la seconda canzone più ascoltata al mondo su Spotify tra quelle uscite venerdì

Spotify ha diffuso la Top Debut Songs. È classifica delle 10 canzoni più ascoltate al mondo sulla piattaforma fra quelle uscite venerdì 8 ottobre. Al primo posto c’è Lo Siento BB:/ di Tainy, Bad Bunny e Julieta Venegas, al terzo Flocky Flocky di Don Toliver feat. Travis Scott. In mezzo, al secondo posto, c’è Mammamia dei Måneskin.

Il pezzo su Spotify ha totalizzato per ora quasi 7 milioni di stream. «Ci siamo divertiti e non l’abbiamo presa troppo sul serio», ha detto Victoria a proposito della genesi della canzone, la prima scritta e pubblicata dopo il boom internazionale. «Dopo l’Eurovision ci siamo ritrovati addosso un sacco di attenzioni», ha aggiunto Damiano. «Un sacco di volte è capitato di fare qualcosa che ci sembrava grandioso e che invece è stato criticato. Volevo tradurre quelle sensazioni nel testo, perché spesso non vieni capito o giudicato male. Succede continuamente».

Ieri i quattro hanno diffuso anche il lyric video in cui cantano il pezzo in auto. Eccolo:

Intanto la band ha posticipato al 2022 i quattro concerti previsti a dicembre nei palasport di Milano e Roma. Il concerto previsto il 18 dicembre al Forum di Assago, alle porte di Milano, è riprogrammato il 23 marzo 2022, quello del 19 dicembre è riprogrammato il 5 aprile 2022. Le due date al Palazzo dello Sport di Roma previste per il 14 e 15 dicembre slittano rispettivamente al 12 e al 13 aprile 2022.

Praticamente tutto il tour italiano ed europeo dei Måneskin è sold out. L’unica data disponibile è quella di sabato 9 luglio 2022 al Circo Massimo di Roma.