Mahmood, ‘Soldi’ è la canzone italiana più ascoltata di sempre

Dopo la vittoria a Sanremo 2019 e il secondo posto all’Eurovision Song Contest, Mahmood si porta a casa un altro record. La sua Soldi, dopo l’entrata nella classifica Global di Spotify, diventa oggi la canzone italiana più ascoltata di sempre nell’era dello streaming.

Brano pubblicato appena quattro mesi fa per un successo forse inizialmente impensabile, oggi certificato anche dalle oltre 100 milioni di visualizzazioni per il video diretto da Attilio Cusani. E ancora, il disco d’oro in Spagna – dove Mahmood sta registrando un nuovo singolo inedito proprio in questi giorni – quello di platino in Italia e il tour, tra le date nei festival nazionali o il concerto al Montreux Jazz Festival, in Svizzera, dove suonerà sul palco di uno degli eventi più prestigiosi in Europa in apertura a Rita Ora.

Le date (in aggiornamento):

28/06 Senigallia (AN), Caterraduno

05/07 Igea Marina (RN), Notte Rosa @ Beky Bay

07/07 Barolo (CN), Collisioni Festival

08/07 Montreux (Svizzera), Montreux Jazz Festival (with Rita Ora)

10/07 Spoleto (PG), Festival Dei Due Mondi

13/07 Ortona (CH), Unconventional

21/07 Olbia, Olbia Tattoo Show

27/07 Giffoni Film Festival, Giffoni Valle Piana (SA)

28/07 Montecosaro Scalo (MC), Mind Festival

31/08 Bassano del Grappa (VI), Ama Festival

27/09 San Vito Lo Capo (TP), Cous Cous Fest

31/09 Bologna, Tutto Molto Bello