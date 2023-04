Mahmood sarà ospite della finale di Eurovision

Mahmood ci ha preso gusto: anche per questa edizione tornerà all’Eurovision, questa volta come ospite. Un record: è la prima volta che un artista italiano viene invitato come ospite fuori concorso in un’edizione che si svolge all’estero.

Dopo aver partecipato in due differenti occasioni come vincitore del Festival di Sanremo, rappresentando l’Italia a Tel Aviv nel 2019 e a Torino (con Blanco) nel 2022, Mahmood è stato chiamato dalla BBC per esibirsi nella serata finale che si terrà alla Liverpool Arena sabato 13 maggio. Sarà un’edizione ricca di italiani: oltre a Mahmood ci saranno Marco Mengoni per l’Italia, i Piqued Jacks per San Marino e Alessandra per la Norvegia.

«Sono molto felice di tornare a Eurovision», ha commento l’artista, «ringrazio gli organizzatori che mi hanno invitato come ospite ed è un grande onore per me. Non vedo l’ora di salire su quel prestigioso palco davanti a una platea unica al mondo».