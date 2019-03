Mahmood, Rancore, Franco126 e tutti gli artisti in concerto per ‘Radio 2 Live’

Giusto in tempo per l’inizio della primavera, Radio2 ha annunciato tutti gli ospiti della prossima stagione di Radio2 Live, la trasmissione che ospita – sull’iconico palco della Sala B di Via Asiago, a Roma – il meglio della musica italiana ed europea per una serie di concerti intimi e dall’atmosfera unica. Come sempre, le performance verranno presentate da Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini.

Ma veniamo ai nomi: il 21 marzo tocca al vincitore di Sanremo, Mahmood, il 22 Nada, il 5 aprile Rancore, il 12 aprile i Canova, il 19 aprile Franco126, il 26 aprile i Cor Veleno, il 3 maggio i Tre allegri ragazzi morti, il 24 maggio La rappresentante di lista e mercoledì 29 maggio i Boomdabash.

Come sempre, i concerti saranno trasmessi in diretta su Rai Radio2 e Rai Radio2 Indie, la radio digitale, e aperti al pubblico. Per partecipare è sufficiente iscriversi qui; l’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per ulteriori informazioni, cliccate qui.