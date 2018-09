Mahmood racconta la sua estate in periferia in “Milano Good Vibes”

Dopo aver firmato una delle hit dell’estate 2018 (è suo il testo di Nero Bali cantato da Elodie, Michele Bravi e Guè Pequeno), Mahmood pubblica Milano Good Vibes, anticipo del suo primo EP in uscita nelle prossime settimane per Island/Def Jam. Potete vedere il video in anteprima qui sopra, regia di Attilio Cusani.

Milano Good Vibes è il racconto di un’estate passata nella periferia milanese, quando l’unico viaggio possibile è quello che puoi fare utilizzando l’immaginazione: «L’ho scritta in una giornata caldissima di luglio. Ero solo, a Milano. Ho riflettuto a lungo per cosa valesse la pena essere tristi o felici, e se tutto quello che vogliamo poi alla fine ci serva davvero. Ed è proprio quando smetti di chiedere che anche una città deserta come Milano riesce a regalarti “good vibes”».

Il brano arriva dopo i singoli Pesos e Uramaki, e dopo la collaborazione con Fabri Fibra in Luna, traccia contenuta in Fenomeno (Masterchef EP).

Milano Good Vibes è stata prodotta dal duo di producer MUUT. Questa la cover del singolo: