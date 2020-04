Mahmood ha pubblicato una cover di ‘Redemption Song’

Dopo Eternantena, Mahmood ha pubblicato un’altra canzone, una cover di Redemption Song. Il brano è l’ultima uscita di “Island Presents”, l’iniziativa con cui Island Records pubblicherà nuova musica dei suoi artisti. Dopo la versione acustica di Non avere paura di Tommaso Paradiso, è il turno di Mahmood, che propone il classico di Bob Marley in una veste essenziale in cui la sua voce è accompagnata solo dal pianoforte di Dardust. Dopo di lui, Island Records pubblicherà dei remix di Elodie e un singolo di Shablo con Coco, Psicologi e un ospite a sorpresa.

Ispirata a un discorso del 1973 di Marcus Garvey, Redemption Song è una delle canzoni più rappresentative di Bob Marley che l’ha scritta negli ultimi momenti della sua vita, quando dormiva meno di tre ore a notte. «Per me è come una profezia, l’ho portata a tutti i politici del mondo», ha detto Bono.