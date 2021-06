Mahmood, guarda la performance di ‘Ghettolimpo’ in Sardegna

«Ho avuto l’opportunità di registrare due canzoni live del mio album Ghettolimpo per la prima volta nella mia terra di origine, la Sardegna», racconta Mahmood.

I due video sono stati girati per la serie Lift, il programma di sviluppo artistico di Vevo da cui sono passati anche Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Doja Cat, Halsey, Khalid, Jorja Smith, Yungblud.

«È stato un viaggio mistico in cui abbiamo ricreato delle situazioni quasi surreali», dice il cantante. «Nei video la scelta delle location e dei paesaggi accompagna perfettamente i sapori e le intenzioni che volevo dare alle canzoni e quindi a chi le ascolta: per Talata ho reinterpretato il mito di Re Mida nel tempio Antas e ho scelto di cantare Ghettolimpo, la traccia portante del mio disco, su una piattaforma di skate in mezzo alle dune nella spiaggia di Piscinas».

Il video di Ghettolimpo è già online. Oltre alla performance di Talata, seguirà anche un corto intitolato The Making of Mahmood. In questa intervista il cantante ci ha raccontato l’album.