Mahmood, guarda il video di ‘Inuyasha’

«Ero in seconda media quando su MTV a mezzanotte guardavo le puntate di Inuyasha. Mai avrei pensato che un giorno mi ci sarei potuto trasformare», ha scritto Mahmood su Instagram dopo aver pubblicato il nuovo singolo Inuyasha. Anzi, non il singolo, ma il «primo livello», come lo chiama lui, dell’album che pubblicherà nel 2021.

La trasformazione di cui parla Mahmood è ora completa nel video della canzone diretto da Simone Rovellini e ideato dal cantante, che ha curato anche sceneggiatura e fotografia. Gli abiti indossati da Mahmood sono stati creati in esclusiva da Riccardo Tisci.

Abbiamo scritto di Inuyasha qui.