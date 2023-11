Mahmood fa pace con Malgioglio e canta vestito da suora: è successo da Fiorello

È stata una puntata decisamente ricca quella di Viva Rai 2 di stamattina: allo show di Fiorello l’ospite musicale era Mahmood, che ha presentato la sua nuova Cocktail d’amore.

Ma non solo: il cantante ha fatto pace con Malgioglio, che ha pubblicato su Instagram il post che dice: «È stato così meraviglioso Fiorello oggi nel suo strepitoso show a farmi riappacificare con Mahmood per la famosa canzone Cocktail d’amore. In fondo gli voglio bene e gli auguro tutto il successo del mondo. E lui lo sa. La vita è meravigliosa. Un abbraccio ❤️».

Ma la puntata non era ancora finita: Mahmood, per festeggiare il compleanno di Whoopi Goldberg, ha cantato uno dei brani di Sister Act, I Will Follow Him, ovviamente vestito da suora. Il video:

Poche settimane fa anche Mick Jagger aveva fatto la sua apparizione al SNL vestito da monaca. Chi sarà il prossimo?