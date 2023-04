Mahmood è uno dei doppiatori del nuovo live action ‘La Sirenetta’

Lo ha comunicato con un post su Instagram: Mahmood sarà una delle voci della versione italiana del remake live action del film La Sirenetta. Il cantante darà la sua voce a Sebastian, storico granchio rosso amico di Ariel.

Il film sarà nelle sale dal 24 maggio e qui potete vedere il trailer:

Questo invece il post con cui ha comunicato il ruolo nel film Disney:

Per sentirlo cantare invece dovrete sintonizzarvi il 13 maggio sulla finale di Eurovision: Mahmood sarà infatti ospite della manifestazione a Liverpool. È la prima volta che un cantante italiano viene chiamato a presenziare come guest in una edizione fuori dall’Italia.