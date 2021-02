Mahmood e Diodato tra gli ospiti di Sanremo 2021

Si allunga la lista degli ospiti di Sanremo, con due artisti che hanno fatto la storia più recente del Festival. L’annuncio arriva da Amadeus in un’intervista con Repubblica: «Martedì apriamo con Diodato e Fai rumore, non solo perché ha vinto l’anno scorso ma perché la sua bellissima canzone è diventata un inno durante il lockdown. Per milioni di italiani ha assunto un altro significato», spiega il conduttore e direttore artistico.

L’altra graditissima sorpresa è il ritorno di Mahmood all’Ariston venerdì: «È uno dei simboli del rinnovamento di Sanremo. È ospite nella serata delle Nuove proposte. Mahmood è nato qui, su questo palco. Sono felicissimo che venga».

Oltre ad Achille Lauro, che sarà presente tutte le serate e «ci regalerà cinque quadri», ha detto Amadeus, e Zlatan Ibrahimovic (che in una delle sue quattro apparizioni sarà affiancato dall’allenatore del Bologna, Sinisa Mihailovic), al Festival saranno presenti: Alessandra Amoroso, i Negramaro, Il Volo in un omaggio al Maestro Ennio Morricone insieme al figlio Andrea, il marciatore Alex Schwazer (appena assolto dall’accusa di doping), Loredana Bertè (che canterà il suo ultimo singolo Figlia di… in anteprima), Ornella Vanoni con Francesco Gabbani nella serata finale di sabato (canteranno Un sorriso dentro al pianto), Alberto Tomba e Federica Pellegrini (per promuovere le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026).