Mahmood e Angèle: guarda il video di ‘Sempre/Jamais’

Il successo di Tuta Gold è tutt’altro che esaurito ma Mahmood ha già pubblicato un nuovo video. La traccia è Sempre/Jamais con la cantante belga Angèle, canzone contenuta nel disco di Nei letti degli altri. Nel video i due si incontrano in un hotel di lusso per poi fuggire a bordo di una macchina sportiva. Finché non ci prende la police…

Potete vedere qui la clip:

Mahmood, Angèle - SEMPRE / JAMAIS

Intanto Mahmood si prepara a partire per il tour europeo.

Nuove date:

21 ottobre 2024 – Milano, Forum di Milano SOLD OUT

22 ottobre 2024 – Milano, Forum di Milano

25 ottobre 2024 – Firenze, Nelson Mandela Forum

27 ottobre 2024 – Roma, Palazzo dello Sport

31 ottobre 2024 – Napoli, Palapartenope

Summer tour:

19 luglio 2024 – Bologna – Sequoie Music Park – Parco Caserme Rosse

20 luglio 2024 – Cervere (CN) – Anima Festival – Anfiteatro dell’Anima

27 luglio 2024 – Benevento – Arena Musa

12 agosto 2024 – Lignano Sabbiadoro (UD) – Sunset Festival – Arena Alpe Adria

14 agosto 2024 – Forte dei Marmi (LU) – Bertelli Live – Villa Bertelli

18 agosto 2024 – Gallipoli (LE) – Oversound Music Festival – Parco Gondar/Pineta

20 agosto 2024 – Catania – Sotto il Vulcano Fest – Villa Bellini

21 agosto 2024 – Palermo – Teatro di Verdura

23 agosto 2024 – Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival – Teatro al Castello

European tour:

4 aprile 2024 – Rockhal, Lussemburgo (Lussemburgo)

7 aprile 2024 – Kentish Town Forum, Londra (UK) SOLD OUT

8 aprile 2024 – Olympia, Parigi (Francia)

10 aprile 2024 – Komplex 457, Zurigo (Svizzera)

12 aprile 2024 – Thonex Live, Ginevra (Svizzera)

13 aprile 2024 – Live Music Hall, Colonia (Germania) SOLD OUT

15 aprile 2024 – Paradiso, Amsterdam (Paesi Bassi) SOLD OUT

16 aprile 2024 – Cirque Royal, Bruxelles (Belgio) SOLD OUT

18 aprile 2024 – Im Wizemann, Stoccarda (Germania) SOLD OUT

21 aprile 2024 – Huxleys Neue Welt, Berlino (Germania) SOLD OUT

22 aprile 2024 – Stodola, Varsavia (Polonia)

8 maggio 2024 – Riviera, Madrid (Spagna)

9 maggio 2024 – Razzmatazz, Barcellona (Spagna)

11 maggio 2024 – Sala Mamba, Murcia (Spagna)

12 maggio 2024 – Pazo de la Cultura, Pontevedra (Spagna)

17 maggio 2024 – Fabrique, Milano (Italia) SOLD OUT

18 maggio 2024 – Fabrique, Milano (Italia) SOLD OUT