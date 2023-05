Mahmood canterà ‘Imagine’ nella finale dell’Eurovision Song Contest 2023

Mahmood canterà Imagine di John Lennon alla finale dell’Eurovision Song Contest che si terrà il 13 maggio a Liverpool. È stato annunciato stamattina durante una conferenza stampa dal vicedirettore dell’Intrattenimento prime time della RAI Claudio Fasulo.

Imagine è il pezzo pacifista per eccellenza e quindi ha un significato particolare nel secondo anno di guerra in Ucraina, ma la scelta ha a che fare con la città che ospita l’Eurovision quest’anno. Mahmood è infatti uno sei partecipanti del passato che canteranno pezzi dedicati agli artisti di Liverpool. Si tratta di Sonia (Inghilterra), Cornelia Jakobs (Svezia), Netta (Israele), Daði Freyr (Islanda), Duncan Laurence (Olanda).

Le semifinali dell’Eurovision Song Contest si terranno il 9 e l’11 maggio e saranno trasmesse da Rai 2, la finale di sabato 13 andrà in onda dalle 20.40 su Rai 1, oltre che su RaiPlay, Rai Radio 2 e Rai Italia. Alla conduzione Gabriele Corsi e Mara Maionchi. I cosiddetti Big 5 (Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna) e vincitori dell’edizione 2022 (Ucraina) accedono direttamente alla finale.

Mahmood è il primo ospite italiano nella storia della manifestazioni, in un’edizione non organizzata dal nostro paese. La pattuglia italiana comprende naturalmente Marco Mengoni, che ci rappresenterà con Due vite, i toscani Piqued Jacks in corsa per San Marino (qui l’intervista) e Alessandra, nata in Liguria e in gara per la Norvegia. Durante la finale, i voti dell’Italia verranno letti da Kaze (Call My Agent Italia, Sanremo Giovani 2022).